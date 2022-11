Winkeldieven op strooptocht gepakt in Buitenpost

ma 07 november 2022 17.15 uur

BUITENPOST - Door het oplettende personeel van een supermarkt in Buitenpost kwam er vrijdag een einde aan een reeks diefstallen. De drie dieven hadden eerder op de dag hun slag geslagen bij supermarkten in onder andere Stiens en Dokkum. Gereedschap, speelgoed, wasmiddel, luiers en andere boodschappen waren al buitgemaakt.

De medewerkers van een supermarkt aan de Christinastraat in Buitenpost waren al op de hoogte van deze diefstallen en waren daarom extra alert. Toen zij een drietal mannen weg zagen rennen zonder te betalen zetten zij meteen de achtervolging in. In paniek liep het trio hun auto voorbij. Een ander personeelslid wist deze snel te blokkeren om te voorkomen dat ze er later alsnog mee vandoor gingen.

Eenheden van de politie wisten later een 28 en een 29-jarige man zonder vaste woon- en verblijfsplaats op te pakken. De auto, die tot aan het dak gevuld bleek te zijn met gestolen goederen, werd in beslag genomen. De gestolen etenswaren zijn met toestemming van de winkelier overgedragen aan de voedselbank in Dokkum.