Dantumadiel haakt aan bij Volwassenenfonds Sport & Cultuur

ma 07 november 2022 16.30 uur

DAMWâLD - Sporten of bezig zijn met een creatieve hobby als schilderen, theater of beeldende kunst heeft een bewezen positief effect op de gezondheid. In de gemeente Dantumadiel leven ongeveer 1100 huishoudens van een laag inkomen (bron CBS). Om hen te ondersteunen is het Volwassenenfonds Sport & Cultuur in het leven geroepen.

De gemeente Dantumadiel vindt deelnemen aan sport en culturele activiteiten erg belangrijk. Door aan te haken bij het Volwassenenfonds draagt Dantumadiel actief bij aan een gezond en gelukkig leven van de inwoners van deze gemeente.

"Meidwaan kinne oan sport en kultuer biedt in protte sûnens en sosjale foardielen. Dêrom fine wy dat alle bewenners dêr oan meidwaan kinne moatte. Jild mei dêrby gjin drompel opsmite opsmite. Dêrom wurkje wy mei it Volwassenenfonds, sadat eltsenien meidwaan kin, ek ynwenners mei in smelle beurs", aldus wethouder Rommy Kempenaar.

Een aanvraag bij het Volwassenenfonds wordt gedaan door een intermediair die actief is binnen de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan een schuldhulpverlener, buurtsportcoach of iemand van het gebiedsteam. Intermediairs zijn te vinden via www.volwassenenfonds.nl/dantumadiel