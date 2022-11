Schildpaddenopvang Harkema ontvangt doodzieke schildpad per post

za 05 november 2022 18.45 uur

HARKEMA - Schildpaddenopvang Harkema heeft zaterdag een pakketje van PostNL ontvangen met een doodzieke schildpad erin. Het dier was helemaal nat van zijn eigen plas en is ernstig ziek. "Dan denk je dat je het meeste schildpaddenleed wel hebt gezien...." Daar begon het bericht mee van de opvang in Harkema.

Op het pakket stond geen afzender. De schildpaddenopvang schrijft: "Ik hoop dat de afzender van zich laat horen en laat weten wat de historie van deze schildpad is...." De schildpad drijft scheef, heeft snot en slijm. Dus een longontsteking te pakken. Volgens de medewerkers gaat het een paar honderd euro kosten om het dier weer op te lappen.

"Mocht dit ooit bij iemand voorkomen, laat het ons dan weten, dan denken we mee en halen de schildpad zelfs, stuur ze sowieso niet per post dat is regelrechte dierenmishandeling en strafbaar", zo schrijft de opvang. "Ook het uitzetten in de natuur is natuurlijk geen oplossing. Maar opsturen is echt een NO-GO! We gaan via PostNL proberen om te achterhalen waar de schildpad is ingeleverd..."