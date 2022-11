Onbekende legt schroeven op wegdek in tunneltje

za 05 november 2022 13.04 uur

BURGUM - Een onbekende heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag schroeven op het wegdek in een tunneltje gelegd. Rond 3.00 uur trof een aantal jongens deze rij met schroeven aan in het tunneltje aan de Zomerweg tussen Hurdegaryp en Burgum. Zij hebben de schroeven van de weg gehaald, zodat mensen die langsreden er geen last meer van hadden.

Bij de politie zijn vooralsnog geen meldingen binnengekomen van lekke banden door deze schroeven. Wel lagen er een aantal schroeven om, dus mogelijk zijn er al wel mensen doorheen gefietst.