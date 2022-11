Kieper vol zand eindigt in sloot na uitwijken voor tegenligger

vr 04 november 2022 17.34 uur

OUDWOUDE - Zelfs met hulp een graafmachine was het nog een behoorlijke klus, het weer op de weg krijgen van een kieper. Deze was vrijdagmiddag in de sloot belandt nadat de bestuurder van de trekker uit moest wijken voor een tegenligger. De trekker reed op de Wâlddyk in Oudwoude toen deze de (zachte) berm in reed om ruimte te maken. De kieper klapte om en viel de sloot in.

Door de berging van de kieper was de Wâlddyk tijdelijk even dicht. Uiteindelijk kregen ze het voor elkaar en kon de aanhanger weer achter de trekker. Later zal gekeken worden hoeveel schade de kieper door het ongeval heeft opgelopen.

