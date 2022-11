Automobilist belandt in de sloot na stuurcorrectie

vr 04 november 2022 14.40 uur

OOSTERNIJKERK - Een automobilist is vrijdagmiddag de macht over het stuur verloren op de Siercksmawei bij Oosternijkerk. Het voertuig belandde vervolgens op de zijkant in een naastgelegen sloot. De politie, een ambulance en de brandweer werden om 13.51 uur opgeroepen.

Ter plaatse bleek het allemaal mee te vallen. De hulp van de brandweer bleek al snel niet meer nodig. De bestuurder is vermoedelijk in de berm terecht gekomen en na een stuurcorrectie aan de andere kant in de sloot beland. De automobilist is behandeld door het ambulancepersoneel en vervolgens meegenomen in de ambulance.

FOTONIEUWS