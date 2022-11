Groen licht voor bouw De Nieuwe Stelp

vr 04 november 2022 08.30 uur

HOLLUM - Het college van B&W van de gemeente Ameland heeft dinsdag ingestemd met de bouw van De Nieuwe Stelp. Het is nu aan de gemeenteraad om het krediet voor de bouw ter beschikking te stellen.

Parallel aan besluitvorming binnen de gemeente, vindt ook besluitvorming binnen KwadrantGroep plaats. Met de nieuwbouw is een grote investering gemoeid. Deze investering valt hoger uit dan de eerder aan de raad gepresenteerde businesscase.

Toch denkt het gemeentebestuur dat het verantwoord is om nu deze stap te zetten. Wethouder IJnsen vindt het belangrijk dat de zorg door KwadrantGroep geleverd kan worden in een gebouw dat voldoet aan de huidige eisen. "De nieuwe voorziening is nodig om een leven lang op Ameland te waarborgen."

De plannen voor de bouw zijn al gestart in 2010. Met de ontwikkeling en recente vaststelling van het bestemmingsplan is de planvorming in een stroomversnelling gebracht. Daarnaast dragen de positieve reacties vanuit de omgeving op het door 19 Het Atelier gemaakte ontwerp bij aan het besluit.

Voor de investering vraagt het college een bedrag van circa 23,5 miljoen euro. Dit bedrag bestaat onder andere uit:

middelen voor de aankoop en sloop van de locatie van de huidige Stelp aan de Hidde Dirks Katstraat in Hollum;

aanpassingen en verbeteringen van de sportlocatie in Hollum;

aanpassing en renovatie van de openbare ruimte rondom de nieuwbouw;

en uiteraard de bouw en voorbereidingskosten voor De Nieuwe Stelp.

Als de raad eind november 2022 instemt met de kredietaanvraag, zal de gemeente aan Bouwgroep Dijkstra Draisma opdracht verlenen voor de bouw. De bouw zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2023 starten. Vervolgens is de ingebruikname van het nieuwe pand gepland in het najaar van 2024.