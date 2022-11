Noardeast-Fryslân pakt menstruatie-armoede aan

vr 04 november 2022 07.55 uur

DOKKUM - De gemeente Noardeast-Fryslân werkt samen met het Armoedefonds om 'menstruatie-armoede' tegen te gaan. Hiervan is sprake als meisjes of vrouwen te weinig geld hebben om menstruatieproducten te kunnen betalen om veilig en comfortabel hun menstruatie door te komen.

In Nederland heeft maar liefst 1 op de 10 vrouwen moeite om hun menstruatieproducten te betalen. Zij missen hierdoor school of werk. Of ze kiezen voor alternatieven die niet geschikt zijn, met ongemak of infecties tot gevolg. Samen met het Armoedefonds zorgt de gemeente er daarom voor dat menstruatieproducten voor iedereen laagdrempelig beschikbaar zijn. Deze samenwerking is opgezet naar aanleiding van een aangenomen motie van de gemeenteraad.

Uitgiftepunten

Doordat de gemeente geld beschikbaar stelt aan het Armoedefonds kunnen in de gemeente Noardeast-Fryslân meerdere Menstruatieproducten Uitgifte Punten (MUP’s) ingericht worden. Mensen die dat nodig hebben, kunnen maandverband en tampons gratis ophalen bij deze MUP’s. De locaties zijn laagdrempelig en vertrouwd. Daarnaast zorgt het Armoedefonds voor een divers assortiment. Meiden en vrouwen kunnen zelf kiezen welk product zij willen gebruiken. Op dit moment zijn er twaalf uitgiftepunten in de gemeente, onder andere bij de bibliotheken in Dokkum, Kollum en Hallum en de middelbare scholen in Dokkum. Op de website van het Armoedefonds kunnen inwoners een uitgiftepunt in de buurt vinden.

Aanmelden als organisatie?

Organisaties die dat willen kunnen zich bij het Armoedefonds aanmelden als MUP. Organisaties ontvangen dan van de stichting Armoedefons menstruatieproducten. Het Armoedefonds denkt daarnaast mee over de manier van uitgifte en onderhoudt het contact met alle MUP’s in de gemeente. Zo wil de stichting organisaties helpen om de drempel voor meiden en vrouwen zo laag mogelijk te maken. Organisaties kunnen zich aanmelden via het formulier op de website van het Armoedefonds.