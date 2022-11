Opnieuw start van inbraakgolf in Hurdegaryp en omgeving

do 03 november 2022 16.37 uur

HURDEGARYP - Het lijkt erop dat inbrekers het weer voorzien hebben op bestelbussen en huizen in de regio Trynwâlden. In de nacht van woensdag op donderdag werd in elk geval Hurdegaryp bezocht.

De inbrekers kwamen langs op de Stationsweg en omstreeks 1.30 uur werd een zijraam van een bus ingeslagen om te kijken wat er in zat. De inbrekers verdwenen daarna.

Volgens de gedupeerde bewoners zouden ze daarna actief zijn geweest in de omgeving van Tytsjerk. Daar zouden rond 2.30 uur drie inbraken gepleegd zijn in auto's. De inbrekers zijn daarna teruggekomen om rond 3.30 uur de bestelbus aan de Stationsweg op hun 'dooie gemak' te legen. "Al het gereedschap wat in de bus lag is meegenomen." zo laat de gedupeerde bewoonster deze site weten.

De politie had volgens haar geen tijd voor de inbraken. "In Leeuwarden zaten ze vol, maar in Burgum hadden ze toevallig volgende week maandag wel tijd om met ons een aangifte te doen." De camerabeelden die zijn opgenomen, hoefde de gedupeerde bewoonster ook nog niet te delen.

Ook zou de politie geen tijd hebben gehad om langs te komen om alvast een onderzoek op te starten.