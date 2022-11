Behandeling en jeugddetentie voor steekpartij in Drachtster café

do 03 november 2022 15.00 uur

LEEUWARDEN - Een 18-jarige Drachtster die op 27 mei in een café aan de Zuidkade in zijn woonplaats een man met een mes in de zij en in de knie stak, is donderdag wegens poging tot doodslag veroordeeld tot een jeugddetentie van 500 dagen, waarvan 341 dagen voorwaardelijk. De rechtbank past op advies van een psycholoog en de reclassering het jeugdstrafrecht toe.

Lachgasballonnen scoren

Drie dagen voor de steekpartij was de Drachtster door de kinderrechter veroordeeld wegens bedreiging van zijn stiefvader. Hij moet zich klinisch laten behandelen. De opgelegde straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie (OM). De Drachtster haalde uit met een mes nadat vrienden van hem op het terras van het café een kaars hadden vernield. De Drachtster was binnen om lachgasballonnen te scoren. Hij had wodka en bier gedronken.

Vrienden bellen

Toen hem werd gevraagd om zijn vrienden maar even te bellen, haalde de Drachtster een mes tevoorschijn. Het slachtoffer werd twee keer geraakt, in de zij en in de knie. Medewerkers van het café trokken de Drachtster van het slachtoffer af. Twee weken geleden zei hij op de zitting dat hij zich bedreigd voelde. Hij zei dat het slachtoffer groter dan hem was, hij was bang dat hij in elkaar geslagen zou worden.

\'Problematisch multi middelengebruik’

De Drachtster is verminderd toerekeningsvatbaar. Hij heeft moeite met het beheersen van zijn impulsen, mede als gevolg van een belast verleden. Verder is er volgens de rechtbank sprake van \'problematisch multi middelengebruik’: hij gebruikte alcohol, cannabis, cocaïne, lachgas en \'amfetamine-achtige’ middelen. De rechtbank legt een drugs- en alcoholverbod op. De verdachte moet verplicht meewerken aan middelencontroles.