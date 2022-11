Kruisweg DamwÃ¢ld in groen licht voor pleegzorg

Kruisweg Damwâld in groen licht voor pleegzorg

wo 02 november 2022 19.09 uur

DAMWâLD - Wethouder Gerben Wiersma heeft woensdag samen met pleegouder Hillechien Zijlstra uit Damwâld en medewerkers van Jeugdhulp Friesland de Kruisweg in Damwâld groen verlicht. Dit om extra aandacht te vragen voor pleegzorg en het tekort aan pleegouders. De Week van de Pleegzorg start woensdag. Tijdens deze week wil Pleegzorg Nederland samen met diverse pleegzorgorganisaties meer mensen enthousiast maken voor het pleegouderschap. Zodat ieder kind zo thuis mogelijk kan opgroeien. In deze actieweek wordt ook aandacht gegeven aan alle fijne pleegouders die zo een groot verschil maken.

Geef de toekomst van een kind groen licht

Het aantal aanmeldingen van nieuwe pleegouders daalde afgelopen jaar flink ten opzichte van het jaar daarvoor. Om ieder kind dat op pleegzorg wacht groen licht te kunnen geven zijn er landelijk 3500 nieuwe pleeggezinnen nodig. Zowel in deeltijd, kortdurend, als voor langere tijd.

De eerste stap naar het pleegouderschap is goede voorlichting

Jeugdhulp Friesland organiseert daarom samen met de William Schrikker Gezinsvormen en Het Leger des Heils verschillende informatieavonden voor mensen die meer willen weten over pleegzorg of overwegen om pleegouder te worden. Er zijn ook online bijeenkomsten. In januari is er een informatieavond in het gemeentehuis van Damwâld. Op www.jeugdhulpfriesland.nl staan alle locaties en data.

In heel het land worden bekende gebouwen en monumenten groen verlicht. Het rijksmonument in Damwâld is niet het enige gebouw dat groen wordt verlicht. Ook de Watertoren in Sneek, de Euromast en het KPN-gebouw in Rotterdam, de Stadhuistoren in Vlissingen en de poort in Aardenburg kleuren groen.

