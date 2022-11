Oentsjerker biedt dochter aan als prostituee: vier jaar cel en tbs

wo 02 november 2022 16.00 uur

LEEUWARDEN - Een 48-jarige inwoner van Oentsjerk, die onder meer zijn dochter ter prostitutie heeft aangeboden, is woensdag veroordeeld tot vier jaar cel en tbs met dwangverpleging. De man heeft zich volgens de rechtbank schuldig gemaakt aan seksuele uitbuiting (mensenhandel) en verkrachting. Zijn slachtoffers waren 'jonge en kwetsbare vrouwen’, stelt de rechtbank in het vonnis.

Een kwetsbare en drugsverslaafde vrouw

Vader en dochter woonden tussen december 2019 en juni 2020 in een seniorenappartement aan de Frisiastate in Oentsjerk. De dochter, toen 19 jaar oud, was volgens het Openbaar Ministerie een kwetsbare en drugsverslaafde vrouw. Haar vader was vier maanden na haar geboorte weggegaan, maar nam weer contact met haar op toen ze 18 was. De dochter zat toen in een afkickkliniek.

Tweede vrouw aangezet tot prostitutie

De twee kregen een seksuele relatie. De seksuele uitbuiting zou al zijn begonnen toen de twee eerder samenwoonden, in Harderwijk en Ermelo. Daar kwam een tweede vrouw bij hen inwonen. Zij was verstandelijk beperkt en kampte met schizofrenie. De Oentsjerker heeft ook haar aangezet tot prostitutie.

Meerdere keren verkracht door de verdachte

In Oentsjerk kwam er ook weer een vrouw bij. Zij had een autistische stoornis en ging ook als prostituee aan de slag. Beide vrouwen verklaarden dat ze meerdere keren verkracht zijn door de verdachte. De man heeft ook meerdere keren filmpjes en foto’s gemaakt terwijl hij seks had met de slachtoffers. Hij heeft een van de vrouwen gedrogeerd voor hij seks met haar had.

Dochter nog verder in de psychische en lichamelijke problemen gebracht

De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij uitgerekend zijn eigen dochter, waarvan hij wist dat ze kwetsbaar en getraumatiseerd was, nog verder in de psychische en lichamelijke problemen heeft gebracht. "In plaats van haar de geborgenheid van een ouder te bieden". De man is verminderd toerekeningsvatbaar, bij hem is sprake van een antisociale persoonlijkheidsstoornis, een parafiele stoornis (hyperseksualiteit) en ADHD. Het risico op herhaling van een nieuw zedendelict of geweldsdelict is volgens de deskundigen hoog.