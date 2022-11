Inbreker overlopen in woning Tytsjerk

wo 02 november 2022 11.00 uur

TYTSJERK - In een woning aan de Boskleane in Tytsjerk is dinsdagavond rond 22.00 uur een inbreker overlopen. De politie kwam met meerdere voertuigen ter plaatse en heeft direct een zoekslag gemaakt in de omgeving. Er zijn meerdere personen gecontroleerd, maar er is niemand aangehouden. De politie heeft de inbraak in onderzoek en zoekt getuigen.

Nadat de inbreker werd overlopen is er direct een burgernetbericht uitgestuurd. Er werd gevraagd om uit te kijken naar een blanke man van ongeveer 30 jaar oud met een lengte van zo’n 1.85m. Hij had donker haar en droeg donkere kleding.