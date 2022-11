Stichting Dokkum Tulpenstad bestaat 10 jaar

wo 02 november 2022 08.21 uur

DOKKUM - Stichting Dokkum Tulpenstad stond eind oktober op een feestelijke manier stil bij haar 10-jarige bestaan. Zo hebben wethouder Aant Jelle Soepboer van de gemeente Noardeast-Fryslân, bewoners van het Zuiderbolwerk, medewerkers van Natuur en Milieu Educatie 'de Klyster' en de leerlingen van de groepen 7 en 8 van cbs De Bron samen met het bestuur van de stichting een impuls gegeven aan de biodiversiteit. Op de dwinger van het Zuiderbolwerk hebben de leerlingen namelijk een zelfgemaakte bijenhotel onthuld.

Bollen planten

Het initiatief is op zaterdag 29 oktober afgerond met een grote plantactie van stinzenflora op de dwinger. Gezamenlijk met de buurtbewoners van het Zuiderbolwerk zijn vele honderden bloembollen geplant. In het voorjaar krijgen we hier een mooi en kleurrijk geheel voor terug.

Stichting Dokkum Tulpenstad

Na de oprichting in 2012 heeft de stichting Dokkum Tulpenstad elk jaar in samenwerking met de provincie, de gemeente en diverse sponsoren op de verschillende bolwerken prachtige tulpenvelden gerealiseerd. Daarnaast zorgt de stichting in samenwerking met de gemeente voor het plaatsen van tulpenbakken in de binnenstad. De tulpen hebben natuurlijk een decoratieve functie, maar de bloemen zijn ook erg goed voor de biodiversiteit. De wilde bloemen zijn geschikt als voedselbron voor bijen, maar hebben ook een grote aantrekkingskracht op vlinders en andere insecten.

