Gratis douchen bij Burgumer voetbalclub

wo 02 november 2022 06.24 uur

BURGUM - Mensen die hun energierekening niet meer kunnen betalen, kunnen bij voetbalclub FC Burgum terecht voor een gratis warme douche. De club wil een sociale club zijn en stelt daarom de doucheruimtes beschikbaar.

De voetbalclub beschikt over een kantine, kleedkamers en doucheruimtes in sporthal De Nije Westermar die in 2020 voor 12 miljoen euro door de gemeente Tytsjerksteradiel is gebouwd. Het dak ligt vol met 650 zonnepanelen waardoor er bij de Burgumer voetbalclub geen sprake is van een hoge energierekening. Veel andere sportclubs kampen juist met hoge energielasten.

Mensen die willen douchen kunnen terecht in drie kleine kleedruimtes die normaliter bestemd zijn voor de scheidsrechters. Iedereen kan er gebruik van maken tijdens de normale openingstijden.