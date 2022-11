Huis van de maand: Molenweg 65 te Surhuisterveen

di 01 november 2022 12.16 uur

SURHUISTERVEEN - Op zoek naar een ruime uitgebouwde hoekwoning met 4 slaapkamers, carport en vrijstaande stenen berging met zolderverdieping op een perceel van 303 m2? Dan bent u bij Molenweg 65 aan het juiste adres. Deze zorgvuldig onderhouden woning treft u daarnaast op een geweldige locatie in Surhuisterveen: dichtbij het centrum, nabij uitvalswegen én met een groen uitzicht!

Het bouwjaar van de woning is 1973 en in 1989 is een uitbouw aan de achterzijde gerealiseerd waardoor extra ruimte op de begane grond is gegenereerd. Totaal is het gebruiksoppervlakte wonen ca. 123 m2. Het geheel wordt verwarmd door een Remeha Tzerra CV-ketel uit 2018 en beschikt over een keurig C-energielabel. Ook aan duurzaamheid is gedacht: er liggen 10 zonnepanelen op het dak.

De keuken is daarnaast vorig jaar vervangen door een tijdloos wit exemplaar met betonlook werkblad, combimagnetron, kookplaat, koelkast en afzuigkap.

De indeling is als volgt:

Begane grond:

Entree via de voordeur aan de voorzijde van de woning; hal met meterkast, trapkast en garderobe; royale woonkamer in Z-vorm (ca. 30 m2) met uitzicht op de groenstrook aan de voorzijde; dichte keuken (ca. 13 m2) met nieuwe keuken (2021), middels een grote glaspui met deur afgeschermd van de woonkamer; toegangsdeur naar trapopgang; bijkeuken met lichtkoepel en achterdeur; toiletruimte met toilet en fontein;

Eerste verdieping:

Op de eerste etage bevinden zich 3 ruim bemeten slaapkamers waarvan de grootste bijna 14 m2 beslaat; badkamer met witgoedaansluiting, wastafel, hangtoilet en douche; overloop met trapopgang;

Tweede verdieping:

Middels vaste trap bereikbare zolderverdieping met overloop; CV-ruimte en 4e slaapkamer van 13,5 m2.

Buiten:

De van sierplanten en bloemen voorziene voortuin grenst aan een rustige weg met groenstrook aan de overzijde van de straat. De eigen oprit met parkeergelegenheid op eigen erf, waaronder onder de carport, biedt plaats aan meerdere auto's. Achter de woning bevindt zich een ruime achtertuin op het noordwesten met vrijstaande stenen berging, trapopgang naar de zolderverdieping (welke zeer geschikt is als hobby- of opslagruimte) en de toegangsdeur naar de achtergelegen zeer brede steeg.

De achtertuin zelf biedt veel privacy en is voorzien van gazon, sierbeplanting, bloemen en een overkapping. Een hele fijne plek dus! Maakt u van deze woning uw eigen heerlijke stek waar u nog vele jaren plezier aan zult beleven? Neem snel contact op om te ervaren wat dit huis u te bieden heeft. Een bezichtiging met één van de flexibele makelaars is zo geboekt! Klik hier voor meer informatie over de woning.