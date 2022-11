Wandelen in de Nacht van de Nacht

zo 30 oktober 2022 09.05 uur

KOLLUM - Dit jaar werd De Nacht van de Nacht voor de 18e keer georganiseerd. Zaterdagavond kon je tussen 21.30 uur en 24.00 uur starten bij het Bloemenparadyske (Kollum), Streekwinkel Op ’e Stâl (Buitenpost) en Paviljoen MeM ( Buitenpost). Een aantal bedrijven, gemeenten en huishoudens doofden hun verlichting om aandacht te vragen voor lichtvervuiling en energiebesparing op verlichting.

Tussen het Bloemenpararadyske, Streekwinkel Op ’e Stâl en Paviljoen MeM was een wandelroute uitgezet van ongeveer 5 kilometer. Om tijdens de nachtwandeling sterren en nachtdieren te ontdekken; geluiden of juist geen geluiden te ervaren. Drie sfeervolle locaties om elkaar te ontmoeten en genieten van een lokaal hapje en een drankje en muziek. Op de locaties waren de lichten gedoofd maar brandden de vuurkorven.

Op de avond en nacht dat de zomertijd eindigt en de klok een uur wordt teruggezet. Een mooie aanleiding om aandacht te vragen voor de lichtvervuiling in Nederland. Nederland behoort tot de meest verlichte landen in Europa. Terwijl echt donkere nachten goed zijn voor mens en dier. En voor het milieu, want al dat licht kost heel veel energie en dus geld. Duizenden lichten gaan uit tijdens De Nacht van de Nacht. Er waren nachtactiviteiten in alle provincies.

