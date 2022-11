Boottocht in het donker tijdens Nacht van de Nacht

zo 30 oktober 2022 08.10 uur

FEANWâLDEN - In Feanwâlden werd zaterdagavond door De Schierstins voor de vierde keer meegedaan aan de Nacht van de Nacht. Er was een wandeltocht van zo'n 5 kilometer waarbij verhalen verteld of voorgedragen werden. Maar er werd ook gevaren in het donker.

De boottocht ging over de donkere Feanwâldsterfeart. De boot voer gedeeltelijk door natuurgebied Het Houtwiel. Ecoloog Jacob Hanenburg van Staatsbosbeheer vertelde aan boord iets over de natuur in het donker.

Het is de 13e keer dat in Nederland de Nacht van de Nacht wordt gehouden. Het doel hiervan is aandacht te vragen voor de verstoring van de natuur door de grote hoeveelheden kunstlicht. Al dat licht verstoort de nachtelijke natuur en kost veel energie. In het hele land – Nederland is een van de meest verlichte landen ter wereld – zijn activiteiten rond de Nacht van de Nacht

