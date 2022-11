Dronken automobilist vliegt over de kop en ligt achterin te slapen

zo 30 oktober 2022 06.36 uur

NOARDBURGUM - Een dronken automobilist is zaterdagnacht over de kop gevlogen op de Zevenhuisterweg in Noardburgum. Na het ongeval zou de 21-jarige man uit de gemeente Tytsjerksteradiel in slaap zijn gevallen achterin het voertuig. Hij verklaarde zelf niet te hebben gereden. Volgens hem zou de bestuurder er vandoor zijn gegaan. De man was wel gewond en is meegenomen naar het ziekenhuis. De politie is meegereden met de ambulance. De automobilist is aangehouden voor het rijden onder invloed.

De politie, een ambulance en de brandweer werden om 04.50 uur opgeroepen. Al snel bleek van een beknelling geen sprake. De brandweer hoefde niet ter plaatse te komen. De bestuurder reed richting Noardburgum en is vermoedelijk in de rechterberm terecht gekomen, heeft een stuurcorrectie gedaan en is vervolgens met zijn auto over de kop gevlogen. Tijdens zijn rit werd ook nog een boompje omver gereden.

Na een behandeling in de ambulance is de man meegenomen naar het MCL in Leeuwarden. Hier zal door een arts bloed worden afgenomen om de precieze uitslag vast te stellen. De man is aangehouden voor artikel 8. De weg lag bezaaid met glasscherven. Een berger heeft de auto opgehaald en weggebracht.

