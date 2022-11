Brandweer oefencarrousel in Noardeast Fryslan

za 29 oktober 2022 21.03 uur

KOLLUM - In Noardeast Fryslan werden zaterdag verschillende brandweeroefeningen gehouden. De brandweerkorpsen van Kollum, Anjum, Buitenpost, Ternaard, Surhuisterveen, De Westereen, Hollum en Dokkum namen deel aan de oefencarrousel. Er werden op zeven verschillende locaties oefeningen gedaan met verschillende scenario’s.

Onder andere in Kollumeroord bij Kollumerpomp was een man gewond geraakt bij de nieuwe uitkijktoren. In Surhuisterveen stond een heftruck onder stroom waardoor een kleine brand ontstond. In Dokkum ging het mis bij een helling met een boten trailer; een persoon raakte bekneld onder de botentrailer en een tweede persoon raakte te water en moest worden gered.

Bij een melkveehouderij in Ee werd een melding van een koe in een gierput gedaan. De koe had het op lopen gezet met de boer, hierbij kwamen allemaal gevaarlijke stoffen vrij. In Buitenpost werd een escaperoom gehouden. De bevelvoerder kreeg een video met wat er was gebeurd. Met de gevonden code kon de brandweerploeg weer uit de escaperoom komen.

De dag werd afgesloten in de brandweerkazerne van Kollum, waar nagepraat werd met alle brandweercollega’s. De oefenleiders bedankten de korpsen voor hun geweldige inzet op deze dag.

