Drachtster zonder rijbewijs gepakt onder invloed van drugs

za 29 oktober 2022 08.40 uur

LEEUWARDEN - Een 40-jarige Drachtster werd vrijdagmiddag op het Noordvliet in Leeuwarden staande gehouden door de politie. Na controle bleek de man niet in het bezit van een rijbewijs. Daarnaast wees een speekseltest uit dat de bestuurder van de auto onder invloed was van amfetamine en methamfetamine.

De Drachtster is hierop aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Daar is bloed afgenomen voor onderzoek naar de exacte waarden. De man kreeg in ieder geval een proces verbaal voor het rijden zonder rijbewijs en een rijverbod van 24 uur.