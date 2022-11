Prachtige eerste Midnight Walk in Dokkum

vr 28 oktober 2022 23.55 uur

DOKKUM - Vrijdagavond liepen 2.500 wandelaars de eerste editie van de Midnight Walk Dokkum. Er werd in groepen van 400 lopers gestart en de eerste deelnemers vertrokken om 19.00 uur nadat de kinderburgemeester Ilse Leffring het startschot had gegeven.

De Midnight Walk Dokkum was een tocht vol entertainment waar 28 attracties als muziek, dans en demonstraties onderweg de boel opvrolijkten. Soms liep de route dwars door verschillende bedrijven en instellingen, zoals Museum Dokkum, Hiatus en Bouwgroep Dijkstra Draisma. Kortom, het was een tocht vol cultuur, historie en bezienswaardigheden.

De start en finish van de 7,5 km lange tocht was op industrieterrein Hogedijken in Dokkum en het was prachtig wandelweer.

De wandeling heeft € 25.000 opgebracht. Dat geld gaat naar het goede doel en als organisator van het evenement heeft Rotary Dokkum hiervoor drie goede doelen uitgekozen.

Als eerste Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur, die ervoor zorgt dat kinderen uit gezinnen met geldzorgen tóch op sport- of muziekles kunnen.

Daarnaast gaat een deel van de opbrengst naar Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Noordoost-Friesland. Deze vrijwilligers ondersteunen terminaal zieke patiënten thuis of in een hospice tijdens hun laatste levensfase en dragen bij aan een waardig sterven.

Als laatste gaat een deel van de opbrengst naar Rotary Doctors Nederland inzake het tandartsenproject in de stad Dembi Dolo, Ethiopië. In de lokale kliniek van Dembi Dolo wordt (preventieve) mondzorg gegeven en is er een speciaal preventieprogramma opgezet voor schoolkinderen.

Fotonieuws tweede deel

FOTONIEUWS