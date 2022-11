Beschonken bestuurder eindigt met auto in greppel

vr 28 oktober 2022 19.32 uur

EASTERMAR - Een automobilist is vrijdagavond met zijn auto in een greppel langs de weg beland. Hij reed even voor 19.00 uur over de Grote Hornstweg in Eastermar toen hij van de weg raakte. Uit een ademtest van de politie bleek dat de man gedronken had.

Volgens getuigen reed de man met hoge snelheid richting Schuilenburg. Net na het kruispunt van de Zwarteweg met de Grote Hornstweg ging het mis. Een ambulance is ter plaatse gekomen om de man te onderzoeken.

Getuigen wisten ook te melden dat de bestuurder uit de kroeg kwam. Dit beeld werd bevestigd door het blikje bier wat naast de auto stond, deze bleek van de bestuurder te zijn. Enigzins slingerend liep de bestuurder naar de politieauto. Hij ging met de agenten mee naar het bureau voor een ademanalyse.

