Fietser komt ten val en wordt overreden door andere fietser

vr 28 oktober 2022 08.59 uur

NOARDBURGUM - Een jongen is vrijdagochtend overreden nadat hij ten val kwam op fiets. Een groep jeugd reed over de Zomerweg bij Noardburgum richting Burgum toen een van hen ten val kwam. Een man op een elektrische fiets kon de jongen niet meer ontwijken en reed er overheen. Ook deze fietser kwam vervolgens ten val.

De jongen had last van zijn heup en de man last van zijn been. Er kwamen twee ambulances ter plaatse om beide gevallen fietsers te onderzoeken. Uiteindelijk bleek het letsel mee te vallen en hoefden zij beide niet mee naar het ziekenhuis.

