Foppe de Haan en tv-tuinman Lodewijk Hoekstra naar Garyp

do 27 oktober 2022 17.52 uur

GARYP - De energieprijzen blijven stijgen. Het is een hot item. Veel mensen maken zich daar terecht zorgen over. Wat kun je doen om te besparen op de energiekosten? Op de energiemarkt, die in Mienskipssintrum It Geahûs in Garyp gehouden wordt, vind je allerlei nuttige informatie.

De energiemarkt is op zaterdag 29 oktober van 10.30 tot 16.30 uur aan de Greate Buorren 15 in Garyp. Wethouder Berber van Zandbergen van de gemeente Tytsjerksteradiel, die duurzaamheid in haar portefeuille heeft, zal de markt officieel openen.

Op de energiemarkt vind je diverse bedrijven die gespecialiseerd zijn in het energiezuinig maken van je huis. Isolatie, warmtepompen, zonnepanelen, infraroodverwarming, glas, kozijnen, van alles komt aan bod. Verder zijn er demonstraties, bijvoorbeeld van een warmtepomp en infraroodverwarming. De Enerzjy Koöperaasje Garyp is een van de hoofdrolspelers op de energiemarkt met informatie over het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) en het project Zon, Wind & Opslag. Ook is het mogelijk om je aan te melden voor een energiescan van je woning. Wie energiezuinig wonen in de praktijk wil beleven, kan in Garyp 3 voorbeeldwoningen bezoeken.

Lezingen

Speciale gasten zijn de bekende tv-tuinman Lodewijk Hoekstra en Foppe de Haan, oud-trainer van SC Heerenveen en voormalig bondscoach. Beide zijn voorvechter van een duurzame wereld en vertellen over hun ervaringen, over energiezuinig wonen, Fossylfrij Fryslân en het vergroenen van de eigen leefomgeving. Hoekstra geeft om 13.30 uur een lezing, De Haan om 15.00 uur. De toegang is gratis.