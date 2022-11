Grootste daling verkeersongevallen in Achtkarspelen

do 27 oktober 2022 16.30 uur

BUITENPOST - Van alle Friese gemeenten met meer dan 50 geregistreerde verkeersongevallen vond de grootste daling van ongelukken plaats in de gemeente Achtkarspelen. Hier waren in 2021 ruim 13% minder ongelukken dan het jaar ervoor.

De top 5 gemeenten met de sterkste daling is als volgend:

Achtkarspelen: 13,3% minder verkeersongevallen Tytsjerksteradiel: 11,3% minder verkeersongevallen Weststellingwerf: 10,8% minder verkeersongevallen Opsterland: 8,2% minder verkeersongevallen Súdwest-Fryslân: 6,7% minder verkeersongevallen

Friesland enige provincie met daling

In heel Friesland werden vorig jaar 3.092 verkeersongevallen gemeld, 2% minder dan in 2020. Friesland is hiermee de enige provincie in Nederland met een dalend aantal ongelukken op de weg. Ter vergelijking: in andere provincies steeg het aantal verkeersongevallen zelfs tot bijna 20%. Dit en meer blijkt uit onderzoek van Independer op basis van meest recente data van Rijkswaterstaat.

Stijging in Smallingerland

Niet overal in Friesland daalde het aantal ongelukken in het verkeer. Zo vond de sterkste stijging juist plaats in Smallingerland: in deze gemeente waren in vorig jaar 14,1% meer verkeersongevallen dan in 2020.

Benieuwd hoe het zit in jouw gemeente? Bekijk dan de onderzoekspagina.

Elk ongeval is één te veel

Wethouder Sierd Vegelin laat in een reactie weten dat Achtkarspelen blijft werken aan het nog veiliger maken van de wegen en kruispunten in de gemeente. "Daarnaast investeert de gemeenten in verkeerseducatie op basisscholen, het voortgezet onderwijs maar ook aan ouderen in de vorm van een opfriscursus of rijvaardigheidstraining. Elk ongeval is één te veel en daarom is een risicoanalyse opgesteld om de komende jaren de risicovolle wegen en kruispunten in de gemeente aan te pakken." Vegelin maakt zich vooral zorgen over de trend dat er steeds vaker eenzijdige ongevallen met fietsers zijn.