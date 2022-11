Busje botst achterop personenauto in Kollumerzwaag

do 27 oktober 2022 14.18 uur

KOLLUMERZWAAG - Op de Foarwei in Kollumerzwaag zijn donderdag aan het begin van de middag twee voertuigen met elkaar in botsing gekomen. Bij het ongeval raakte niemand gewond.

Beide bestuurders reden in de richting van De Westereen toen het ongeval gebeurde. Een postbezorger had hard geremd om in de straat een pakketje af te leveren. Hij had even daarvoor de alarmlichten aangezet. Een automobilist remde hiervoor hard en de grijze auto en bestelauto - die daar achter reden - kwamen daarna met elkaar in botsing. De voorste auto die remde had alleen een klein beetje schade aan de trekhaak.

Een ambulance is uit voorzorg ter plaatse gekomen om enkele inzittenden van de auto's te onderzoeken. Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis.

De pakketbezorger leverde na het ongeval zijn pakketje af bij een woning en is daarna verder gereden. Deze had verder geen schade aan zijn voertuig. Een berger heeft het bestelbusje meegenomen.