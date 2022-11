Dokkumer (19) langer vast voor overval op tankstation

do 27 oktober 2022 13.15 uur

LEEUWARDEN - Een 19-jarige Dokkumer die wordt verdacht van de overval op het Shell tankstation aan de Dongeradyk in zijn woonplaats, blijft vastzitten. Donderdag verlengde de rechtbank in een zogeheten pro forma-zitting in Leeuwarden de voorlopige hechtenis voor maximaal 60 dagen.

De man wordt, samen met een 15-jarige jongen uit Dokkum, ervan verdacht dat hij op 9 juli 2022 een overval pleegde op het tankstation. Met een mes werd een medewerkster van het tankstation bedreigd. Een geldbedrag en een blikje Red Bull werden hierbij buitgemaakt. Het duo werd enkele uren na de overval door de politie opgepakt aan de Kwikstaart in Dokkum.

Rapport

De 19-jarige man uit Dokkum verblijft momenteel in het Forensisch centrum Teylingereind. Een psycholoog heeft al gesprekken met hem gevoerd maar het rapport is nog niet klaar. Dat wordt in november verwacht. Daarna zal de Reclassering op basis van dit rapport met een advies moeten komen.

Tijd dringt

Terwijl officier van justitie Henk Mous vond dat er nog altijd bezwaren en gronden waren om de verdachte drie maanden vast te houden wilde de advocaat van de verdachte, Jessica Versluis, weten wanneer de volgende zitting zou zijn. "Hij zit nu al drie maanden en 16 dagen in voorlopige hechtenis (met 30 dagen eraf vanwege een schorsing) en de tijd begint te dringen." Volgens de richtlijnen staat er volgens haar 4 maanden jeugddetentie op dezelfde soort delicten.

Maximaal 2 maand

De rechtbank besloot om de zaak voor maximaal 2 maanden aan te houden omdat er nog steeds ernstige bezwaren en gronden zijn. Hoewel de agenda bij de rechtbank tot en met half januari helemaal volstaat, gaat de rechtbank toch proberen om een datum te vinden in december zodat de zaak behandeld kan worden. De zaak van de minderjarige medeverdachte wordt bij de kinderrechter behandeld.