Diamanten huwelijk voor echtpaar De Boer-van der Veen uit Buitenpost

di 25 oktober 2022 16.08 uur

BUITENPOST - Dinsdag was het 60 jaar geleden dat Johannes de Boer (11-2-1935) uit Buitenpost en Aukje van der Veen (6-3-1937) uit Augsbuurt in het huwelijksbootje stapten. Burgemeester Oebele Brouwer feliciteert het echtpaar namens de gemeente met dit bijzondere jubileum.

Het jonge stel leerde elkaar kennen tijdens het Concours Hippique in Buitenpost: “We kwamen apart van elkaar en gingen samen weer weg”. Na vier jaar verkering trouwde het paar. De ouders van de heer De Boer kocht voor hen een woning aan de Julianalaan in Buitenpost, waar ze ongeveer zes jaar woonden. Het echtpaar kreeg een zoon en een dochter. Inmiddels hebben ze vier kleinkinderen.



De heer De Boer runde in die tijd samen met zijn vader het boerenbedrijf. Toen het echtpaar het boerenbedrijf overnamen, verhuisden ze naar de boerderij aan Oost 5 in Buitenpost. In 1990 verkochten ze het melkquotum en in 1995 ook het land. Daarna richtte de heer De Boer zich op zijn hobby; het fokken van paarden. Vanwege gezondheidsklachten verkochten ze in 2016 de boerderij en verhuisden ze naar Oost 5a. Naast zijn werk als boer was de heer De Boer zes jaar lid van het Christelijk schoolbestuur in Buitenpost. Verder was hij ouderling en lid van de Commissie van Beheer van de PKN kerk in Buitenpost.



Mevrouw De Boer-van der Veen werkte voor haar trouwen als leerling verpleegkundige in het Diaconnessenhuis in Leeuwarden. Drie maanden na haar huwelijk ging ze daar weer aan het werk als verpleegkundige. In 1967 en 1969 werden de kinderen geboren en had ze daarvoor de zorg. In 1970 ging mevrouw De Boer – van der Veen weer aan het werk als verpleegkundige, dit keer in de wijk in Buitenpost. Dankzij hulp in de huishouding was dit voor haar en haar gezin goed te combineren. Tot haar 62ste heeft mevrouw De Boer-van der Veen dit met heel veel plezier gedaan. Toen de kleinkinderen werden geboren, stopte ze met werken omdat ze daar voldoende tijd voor wilde hebben.



Dankzij de zorg van een ondertussen zeer gewaardeerde vriendin die HBO-V verpleegkundige is, kan het echtpaar nog zelfstandig wonen. Zij dragen deze vriendin op handen. Mevrouw De Boer-van der Veen doet de boodschappen op de fiets en runt met enige ondersteuning de huishouding. Het echtpaar staat op de wachtlijst voor een woning in Boelestate.

