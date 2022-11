Auto op de kop in sloot bij Tytsjerk

di 25 oktober 2022 12.33 uur

TYTSJERK - Een man en een vrouw in een auto sloegen dinsdag met hun voertuig over de kop in een weiland langs de de Rustenburgerweg bij Tytsjerk. De bestuurder reed over de rijplaten nabij de plek waar onlangs een transformator en TenneT om was gevallen.

Vanwege het natte weer waren de rijplaten vermoedelijk spekglad geworden waardoor de automobilist niet de bocht kon pakken maar op de kop in de half gevulde sloot tot stilstand kwam.

Omstreeks 12.00 uur werden een groot aantal hulpdiensten opgeroepen. Naast de politie en twee ambulances kwam ook de brandweer ter plaatse. Ook het Mobiel Medisch Team kwam met een traumahelikopter naar de plek des onheils.

De hulpdiensten wisten al snel de man uit zijn benarde positie te bevrijden. Hij liep een nat pak op. Na een korte controle in een ambulance was hij al snel weer te been. Het kostte de hulpdiensten wat meer moeite om de vrouw uit het voertuig te halen. Zij is na haar bevrijding per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

FOTONIEUWS