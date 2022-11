Storing bij Whatsapp, berichten versturen wil niet

di 25 oktober 2022 09.47 uur

BURGUM - De berichtendienst Whatsapp kampt dinsdagochtend met een storing. De meeste gebruikers kunnen geen berichten verzenden of ontvangen. De oorzaak van het probleem is niet bekend. Ook is onbekend hoe groot de omvang van de storing is.

Op de website allestoringen.nl zijn rond 9.45 uur ruim 120.000 meldingen over de storing binnen gekomen. De klachten komen uit heel het land. De storing ontstond even na 9 uur. De storing was na zo'n anderhalf uur verholpen.