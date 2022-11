Geert Wilders op bezoek in Dokkum en Zoutkamp

ma 24 oktober 2022 21.27 uur

DOKKUM - Geert Wilders, leider van de Partij voor de Vrijheid (PVV), was maandagavond op bezoek in Dokkum en in Zoutkamp. In Zoutkamp kwam hij op bezoek om de inwoners te steunen tegen het 'asieldrama' in het dorp.

In Dokkum bracht Wilders een bezoek bij een mevrouw. Hij gaf haar een paar volle boodschappentassen als steuntje in de rug. Na het bezoek ging Wilders naar Zoutkamp. Rond 19.45 uur kwam Geert Wilders aan met zijn beveiliging.

Honderden mensen waren naar Zoutkamp gekomen om met Wilders op de foto te gaan. Aanleiding voor Wilders om naar Zoutkamp te gaan is de overlast in het dorp door asielzoekers.

Sinds een tijdje zijn asielzoekers opgevangen in een noodopvanglocatie bij Marnewaard. Bewoners van Zoutkamp klagen sinds de opening over overlast en een onveilig gevoel.

