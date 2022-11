Mountainbiker ernstig gewond bij val in bos

ma 24 oktober 2022 15.23 uur

APPELSCHA - Een mountainbiker is zondagmiddag ernstig gewond geraakt na een harde val in het bos bij Appelscha. Vanwege de hulpverlening werd de N381 in beide richtingen afgesloten. Brandweer, politie, ambulance en een traumahelikopter werden ingezet.

De traumahelikopter landde op de autoweg. Door de brandweer is het slachtoffer uit het bos getild en vervolgens overgedragen aan het ambulancepersoneel. Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Groningen.

