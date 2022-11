MCL doet muurschildering cadeau aan wijk Huizum-Oost

ma 24 oktober 2022 14.31 uur

LEEUWARDEN - Het MCL geeft de wijk Huizum-Oost in Leeuwarden een cadeau in de vorm van een grote muurschildering op de muur van de Dunantflat. De buurt heeft het ziekenhuis nodig, tegelijk realiseert het MCL zich ook dat het soms voor overlast zorgt door de vele sirenes en de vliegbewegingen van de helikopter. Daarom wilde het MCL graag iets terug doen voor de aangrenzende wijk.

Veel mensen uit die wijk hebben zicht op deze flat, wat tot voor kort alleen een gemetselde muur was. Met de komst van het kunstwerk is het de bedoeling meer kleur in de wijk te brengen én een verhaal te vertellen.

Muurschildering met een verhaal

Dat verhaal is gebaseerd op ideeën/thema’s die door de wijkbewoners zelf zijn aangeleverd na de oproep in het wijkblad van Huizum-Oost. Deze gaan over de geschiedenis van de wijk en/of vreugde en verdriet (het ziekenhuis). In overleg met een delegatie van het MCL en Writer’s Block (street-art organisatie) heeft het wijkpanel een stijl gekozen en een street art kunstenaar die daarbij hoort. Daar is iedereen erg enthousiast over.

Het gaat om de wereldberoemde kunstenaar Millo die al veel werken heeft gemaakt op grote gebouwen overal in de wereld. Bewoners uit de wijk konden kiezen uit twee ontwerpen, uiteindelijk is gekozen voor het meisje op de schommel. Het MCL is trots op het eindresultaat.

Dit project werd financieel mogelijk gemaakt door de Stichting Vrienden van het MCL.