Verblijf van dino's in AquaZoo wegens succes verlengd

ma 24 oktober 2022 10.33 uur

LEEUWARDEN - De twintig levensechte brullende dinosaurussen in AquaZoo Leeuwarden blijven een week langer. De kolossale dieren, die eigenlijk tot en met 30 oktober zouden blijven, zijn zo populair dat de Friese dierentuin heeft besloten hun aanwezigheid te verlengen tot en met 6 november.

Sinds de start van de dino weken op 16 september zagen al meer dan 25.000 bezoekers de prehistorische dieren. "Dino's blijven tot de verbeelding spreken", merkt Jeroen Loomeijer, general manager van AquaZoo.

"We zien dat onze bezoekers het echt een mooie toevoeging vinden. Tijdens de herfstvakantie hebben al veel mensen de dino's kunnen bewonderen, maar we willen ook liefhebbers die deze weken nog geen gelegenheid hebben gehad om langs te komen de kans bieden om ze te zien. Daarom plakken we er nog een week aan vast."

T-rex

In het park kunnen bezoekers oog in oog komen te staan met onder meer een zes meter grote Tyrannosaurus Rex, een acht meter grote Wuerhosaurus en een Apatosaurus van zelfs negen meter groot. Een aantal van deze prehistorische dieren kunnen ook bewegen en geluid maken. Deze dino’s zijn normaal gesproken te zien in World of Dinos, de grootste dino expo van Europa.

Bij alle creaties, die verspreid staan over het park, staan borden met informatie over het eetgedrag, de gewoonten en de manier van leven van deze prehistorische dieren.