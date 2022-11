Quatrebras 2 maand niet bereikbaar via Burgum en Feanwâlden

ma 24 oktober 2022 10.28 uur

NOARDBURGUM - Het kruispunt Quatrebras is de komende twee maanden niet te bereiken via Burgum of Feanwâlden. Er wordt een compleet nieuw kruispunt aangelegd met verkeerslichten.

Een rotonde op de plek was niet mogelijk vanwege de grond die de provincie Fryslân hiervoor nodig had. Met de aanleg van het kruispunt worden ook de parallelwegen, de trottoirs en de voorsorteervakken aangepakt.

Vooraf aan het werk vinden er nog onderhoud plaats aan de N355 tussen Quatrebras en Noardburgum. Hiervoor wordt het kruispunt op woensdag 26 en donderdag 27 oktober (tussen 19.30 uur en 05.30 uur) afgesloten.

"Om de werkzaamheden aan het kruispunt uit te kunnen voeren moeten we in dezelfde nachten de weg tussen het kruispunt en de nabijgelegen rotonde (richting Hurdegaryp) ook afsluiten. Het verkeer van Burgum richting Feanwâlden en andersom kan het kruispunt dan nog wel oversteken tijdens deze nachtafsluitingen." aldus de provincie Fryslân.

Werkzaamheden kruispunt

Op vrijdag 28 oktober om 05.30 uur start aannemer BAM Infra aansluitend met de werkzaamheden aan het kruispunt. Tot de kerstdagen wordt de zuidelijke helft van het kruispunt en de Oude Commissieweg aangepakt (fase 1). De provinciale weg N355 tussen de Centrale As (N356) en Noardburgum blijft tijdens het werk open voor verkeer. Het verkeer kan Feanwâlden en Burgum niet bereiken via het kruispunt. Ook fietsers worden omgeleid via o.a. Feanwâldsterwâl.

Begin 2023 start het werk aan de noordzijde van het kruispunt en de Woudweg (fase 2). De exacte planning van deze werkzaamheden volgt op een later moment.

Meer weten over de werkzaamheden aan de N355? Op www.fryslan.frl/N355 vindt u alle actuele informatie.