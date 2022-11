Dorpskrant De Rabbelskûte in Garyp bestaat 25 jaar

ma 24 oktober 2022 10.01 uur

GARYP - De dorpskrant De Rabbelskûte in Garyp vierde begin september haar 25-jarig jubileum. Ter gelegenheid hiervan wordt een receptie gehouden in dorpshuis It Geahûs op zaterdag 29 oktober van 16.00 tot 18.00 uur. De Gariper band Twirre zal de receptie muzikaal en vocaal omlijsten. Dorpsgenoten en andere belangstellenden worden uitgenodigd de receptie bij te wonen en oude verhalen op te halen.

De dorpskrant is een initiatief van dorpsbelang Garyp om de communicatie en de sociale cohesie in het dorp te versterken. In september 1997 heeft burgemeester Polderman de naam van De Rabbelskûte (kletskous) onthuld in It Geahûs. Er is gestart met een redactieteam van 10 leden en een vouw- en nietgroep van ca. 10 leden. Aanvankelijk werd de krant zelf gedrukt, maar later is dat uitbesteed.

De redactie bestaat nu uit vijf leden, waarvan drie hun eigen 25-jarig jubileum vieren. De opzet is nog gelijk als bij de start; de krant verschijnt gratis 5 á 6 keer per jaar. Dat is mogelijk door adverteerders, sponsors en donateurs. Dorpsbelang Garyp is de grootste sponsor.

Het motto van de krant is 'de redactie zijn we allemaal'. Er is dan ook nooit tekort aan kopij. Vaste rubrieken zijn o.a. Nieuws van Dorpsbelang, Verenigingsnieuws, Wist-u-dat en Gariper kykje. De rubriek 'markante Garipers' was destijds erg succesvol. Markante Garipers zijn nog te vinden op www.garyp.nl. Wellicht het meest spraakmakende artikel stond in het 1e nummer, te weten ‘Skelnammen en bynammen’ van Garipers. Dit deed zoveel stof opwaaien dat er na 25 jaar nog over gesproken wordt. In 2000 werd een Rabbelskûte Special uitgebracht in het kader van Garyp 2000. Een bijzonder activiteit is de verkiezing van ’De Gariper fan it jier’, eens in de twee jaar.

Ondanks de digitalisering weet De Rabbelskûte zijn plek in het dorp te behouden. De redactie hoopt dan ook nog jaren veel nieuws uit en voor het dorp te brengen.