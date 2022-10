Sterrenwacht dinsdag open voor gedeeltelijke zonsverduistering

zo 23 oktober 2022 17.25 uur

BURGUM - De Sterrenwacht in Burgum is dinsdag geopend voor de gedeeltelijke zonsverduistering. Afhankelijk van het weer is de zonsverduistering goed of niet goed te zien.

De zonsverduistering is dinsdag 25 oktober tussen 11.07 uur en 13.06 uur. De (Nieuwe) Maan schuift vóór de zon langs. Het Observeum aan de Menno van Coehoornweg 9 opent haar deuren vanaf 10 uur zodat bezoekers met behulp van speciale brilletjes en telescopen met zonnefilter de gedeeltelijke zonsverduistering veilig kunnen observeren.