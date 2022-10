Bromfietser gewond bij aanrijding met auto op de Wedze

za 22 oktober 2022 16.19 uur

TWIJZEL - Een brommerrijder is zaterdag gewond geraakt bij een aanrijding met een automobilist op de Wedze bij Twijzel. De aanrijding vond omstreeks 15.50 uur plaats op de kruising met de Sânbulterswei. Zowel de politie als een ambulance kwamen ter plaatse.

Op het moment van de aanrijding kwam de automobilist vanaf de Sânbulterswei gereden. De bromfietser reed over de Wedze en kwam in botsing met de zijkant van het voertuig. De bestuurder van de brommer hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Hij kreeg een verband om zijn knie in de ambulance. Hij raakte lichtgewond aan zijn been.

