Kind (2) uit Tytsjerk omgekomen bij ongeval met crossmotor

za 22 oktober 2022 15.45 uur

MARUM - De tweejarige Stefan uit Tytsjerk is zaterdag om het leven gekomen bij een ongeval met een crossmotor op het circuit van Motorclub Marum aan de Kloosterweg. Zijn 35-jarige vader raakte bij het ongeval ernstig gewond. Hij brak zijn been op meerdere plekken.

Volgens een getuige waren de slachtoffers publiek. Ze liepen bij een tunnel in de tafelbult van de crossbaan Trimunt. Ze werden geraakt door een crossrijder die over de bult sprong en vermoedelijk van de baan was geraakt. Ook deze 19-jarige coureur uit de gemeente De Fryske Marren raakte bij het ongeval gewond. Dit slachtoffer is ook naar het ziekenhuis gebracht.

Vanwege de ernst van het incident kwamen er vier ambulances en ook de traumahelikopter ter plaatse voor de eerste hulpverlening. De traumahelikopter landde op het terrein om zo snel als mogelijk een arts te brengen.

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het ongeval.