Fietsster pakt binnenbocht en botst op bus

vr 21 oktober 2022 16.24 uur

HOLWERD - Een fietsster is vrijdagmiddag in botsing gekomen met een lijnbus. Ze reed op haar elektrische fiets op de Haniastrjitte in Holwerd toen ze de binnenbocht nam. Ze had vermoedelijk niet verwacht dat de aankomende bus af zou slaan.

De buschauffeur had al geremd om vanaf de Ljouwerterdyk de bocht om te slaan naar de Haniastrjitte. Hierdoor had de bus niet zo'n hoge snelheid. Toch kwam er een ambulance ter plaatse om de vrouw te onderzoeken. Zij hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Wel raakten zowel de bus als de fiets beschadigd door de botsing.

FOTONIEUWS