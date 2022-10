Chris van der Veen nieuwe dirigent van Blaast de Bazuin

vr 21 oktober 2022 15.46 uur

SURHUISTERVEEN - De 39-jarige Chris van der Veen uit Ternaard is de nieuwe dirigent van brassband Blaast de Bazuin Surhuisterveen. Van der Veen volgt Theun van Leijen op die deze zomer na vijf seizoenen afzwaaide bij de Feansters. Van der Veen was eerder dirigent van onder meer Hallelujah Drachtstercompagnie en Soli Deo Gloria Blije.

"We kijken uit naar de samenwerking met Chris", vertelt Henk Wijnsma van Blaast de Bazuin. "Chris is muzikaal, gedreven en houdt er van om met een groep gepassioneerde muzikanten naar een doel te werken. Dat past bij ons."

Van der Veen is overigens geen onbekende voor Blaast de Bazuin. In het verleden was de oorspronkelijk uit Buitenpost afkomstige muzikant zelf lid van de Feanster brassband. Hij bespeelde de euphonium, samen met 'vaste rots' van de band Fokke van der Veer. Verder was Van der Veen een paar jaar geleden jurylid op het door Blaast de Bazuin georganiseerde solistenconcours voor jonge muzikanten. In het dagelijks leven is hij leerkracht in groep 4 bij basisschool De Binding in Opende.

De komende tijd geeft Blaast de Bazuin onder leiding van Chris van der Veen verschillende kleine en grotere concerten. Op zondagochtend 11 december staat er een kerstkoffieconcert gepland in De Lantearne en in de week voor kerst zijn de muzikanten in het centrum van Surhuisterveen te horen. Op 1 april is het hoogtepunt van het muzikale jaar. Dan staat het Spavo Spring Concert gepland in De Flambou.