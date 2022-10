Jumbo rekent vaak hogere prijzen dan aanbieding zegt

vr 21 oktober 2022 11.25 uur

BURGUM - Supermarkten gaan vaak de fout in als het gaat om het afrekenen van de juiste prijs van aanbiedingen. Dat is duidelijk geworden na onderzoek van de Consumentenbond. Jumbo en Albert Heijn spannen de kroon.

De Consumentenbond ging langs bij de AH, Aldi, Jumbo, Lidl en Plus en controleerde per keten 90 aanbiedingen verspreid over drie filialen. Er werden alleen artikelen gekocht die op een speciale manier werden aangeprijsd met een groot bord of actiestelling.

De Jumbo maakte de meeste fouten. Bij 31 van de 90 aanbiedingen rekende deze supermarkt een andere prijs aan de kassa. Bij Albert Heijn ging het 22 keer mis, gevolgd door de Plus (17 keer). Ook in eerdere onderzoeken kwam Jumbo als slechtste uit de bus. Bij Aldi en Lidl klopten de prijzen van aanbiedingen meestal wel. Bovendien waren de fouten die deze supermarkten maakten bijna altijd in het voordeel van de klant, net als bij Plus. De mysteryshoppers van de Consumentenbond betaalden bij Albert Heijn en Jumbo juist vaak een hogere prijs aan de kassa.

Albert Heijn, Jumbo en Plus liet aan de Consumentenbond weten dat ze de onderzoeksresultaten zeer serieus nemen. Omdat ze beterschap beloven, is er deze keer geen melding gedaan bij de toezichthouder.

