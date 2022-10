'Een gevaarlijke mix van vier soorten drugs'

do 20 oktober 2022 20.30 uur

LEEUWARDEN - “Een gevaarlijke mix van vier soorten drugs”, zo noemde politierechter Adriëtte de Jong het. In het bloed van een 49-jarige man uit Surhuizum werd 820 μg/l amfetamine, 14 μg/l MDMA, 3,7 μg/l THC en 22 μg/l heroïne/morfine aangetroffen. Hij reed op 2 november 2020 in Surhuisterveen waar hij door de politie staande werd gehouden. Uit het lab-onderzoek bleek dat de bestuurder behoorlijk wat drugs in zijn bloed had.

'Verdachte gaat goede kant op'

De Surhuizumer was zelf niet aanwezig in de rechtszaal, maar wel zijn advocate Szirmai. Zij kon vertellen dat het inmiddels beter gaat met de verdachte. Hij is van de drugs af en doet vrijwilligers werk bij een landbouwmechanisatie bedrijf. "Hij verdient geen geld, maar investeert wel kennis", aldus zijn advocate. "Hij wil zzp’er worden in montage en onderhoud van groot materiaal in de landbouw."

Stevig drugsverleden

De officier van justitie sprak van een stevig drugsverleden. De verdachte is al meerdere keren gepakt met drugs op achter het stuur en is daar ook al eerder voor veroordeeld. Een voorwaardelijke straf had geen invloed gehad. "Dat mag nu afgerekend worden", zo sprak de officier van justitie. Zij eiste een gevangenisstraf van 4 weken, waarvan twee voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Omdat het rijbewijs van de 49-jarige al ongeldig is verklaard, nam de officier van justitie dat niet mee in de eis.

Voorwaardelijke gevangenisstraf

Ondanks dat advocate Szirmai een gevangenisstraf niet op z'n plaats vond, ging rechter De Jong wel gedeeltelijk mee in de eis. De uitspraak van de rechter luidde een voorwaardelijke gevangenisstraf van 4 weken met een proeftijd van twee jaar. "Dan is het aan hem wat hij er mee doet" sprak De Jong tot slot. De verdachte heeft twee weken de tijd om in hoger beroep te gaan.