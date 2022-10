Autobestuurder twee keer gepakt voor zelfde drugsgebruik

HARKEMA - Een 50-jarige man uit Nietap moest donderdag voor de politierechter verschijnen. Hij had onder invloed van drugs een auto bestuurd. Op zowel 17 als 18 november 2020 werd de man hierop betrapt. “Ik ontving van de politie een rijverbod van 24 uur, daar heb ik mij keurig aan gehouden”, aldus de verdachte. Hij was zich niet bewust van het feit dat de gebruikte drugs nog steeds in zijn systeem zaten.

Eerste keer

Op de ochtend van de 17e november reed de man met zijn auto in Harkema om het voertuig af te leveren voor een APK keuring. De avond daarvoor had hij wat drugs gebruikt. Uit de bloedproef die toen werd afgenomen wees uit dat de man 360 μg/l amfetamine en 2,8 μg/l THC in zijn bloed had. De standaardprocedure van de politie is dan een rijverbod van 24 uur.

Tweede keer

Op 18 november in de avond stapte de verdachte weer in de auto, er vanuit gaande dat hij weer mocht rijden. Notabene dezelfde agent hield hem in Roden wederom staande. Er werd nogmaals bloed afgenomen voor onderzoek na een positieve speekseltest. Ook ditmaal zaten de waardes nog boven de limiet: 210 μg/l amfetamine en 1,4 μg/l THC.

Gestopt met amfetamine

“Ik heb er te licht over gedacht, het heeft mijn ogen wel geopend” sprak de man. Hij had er ook niet bij stilgestaan dat je dan ook niet verzekerd bent als je rijdt onder invloed. De verdachte is gestopt met de speed, zo vertelde hij politierechter Adriëtte de Jong. Hij was een gelegenheidsgebruiker en vond het stoppen niet zo moeilijk. Wel rookt hij zo nu en dan nog een jointje. Daarbij vindt de 50-jarige het wel lastig in te schatten wanneer hij weer mag rijden.

'Google had hulp geboden'

“Een rijverbod van 24 uur is standaard. Het is daarna aan de verdachte wanneer hij weer zou mogen rijden, het is de eigen verantwoordelijkheid en hoort bij het gebruik” vond de officier van justitie. “Google had hulp geboden op de vragen hoe lang je moet wachten.” Zij eiste een taakstraf van 80 uur en een voorwaardelijk rijverbod van 12 maand met een proeftijd van twee jaar.

Samengevoegd

Op verzoek van advocaat Koster waren de twee zaken gevoegd. Volgens hem blijft het lastig, aangezien je zelf moeilijk kunt controleren hoeveel drugs er nog in je bloed zit. Koster verzocht om slecht één van de twee overtredingen te bestraffen. De verdachte was volgens Koster schuldbewust en had zelf aan een oplossing gewerkt.

Taakstraf

Politierechter De Jong ging mee in de eis van de officie van justitie. Mocht de man binnen twee jaar weer in de fout gaan, dan zal hij zijn rijbewijs wel voor een jaar kwijt zijn. Een taakstraf vond rechter De Jong wel op zijn plaats. Ze legde een taakstraf op van 80 uur.