Scooterrijder krijgt taakstraf voor rijden onder invloed

do 20 oktober 2022 19.35 uur

DAMWâLD - Hij draaide er destijds wat om heen bij de politie toen hij op 9 augustus 2020 werd aangehouden voor rijden onder invloed van drugs op zijn scooter. De avond ervoor had de 29-jarige man uit Damwâld amfetamine gebruikt, vertelde hij donderdag op de rechtbank. Hij wist niet dat het zo lang in zijn bloed zou blijven zitten. Daarnaast had hij die bewuste avond naar eigen zeggen een paar hijsjes van een joint gehad. Dat kwam ook terug in de bloedproef: 200 μg/l amfetamine en 12 μg/l THC.

Inmiddels gestopt

De avond voor de staandehouding in zijn woonplaats had hij een feestje gehad waar hij wat speed had gebruikt. Daar is hij ondertussen wel mee gestopt, zei hij. "Ik hoef op feestje niet altijd die rommel er bij, dat was toen wel zo."

'Het is even shit'

Het gaat de verdachte momenteel ook niet voor de wind. De moeilijke financiële situatie werd door de verdachte zelf kort maar krachtig omschreven: "Het is even shit." Hier hield de officier van justitie dan ook rekening mee met de eis. Daarnaast speelde ook mee dat het feit al meer dan twee jaar geleden was. Een taakstraf van 20 uur met een geheel voorwaardelijke rijontzegging van 3 maanden met een proeftijd van twee jaar, eiste zij.

Consequenties dragen

"Als er wel boete komt, dan hoop ik wel dat er een regeling komt, anders red ik het niet", sprak de verdachte voordat de rechter uitspraak deed. Een boete werd het niet, de rechter nam de eis over. "Ik heb zelf de fout gemaakt, dan moet ik ook de consequenties dragen" aldus de verdachte na het horen van de uitspraak.