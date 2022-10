Ook in Lioessens behoefte aan huizen, zo leert wethouder Slijver

wo 19 oktober 2022 18.17 uur

LIOESSENS - In de Bûnte Bok in Lioessens vond deze maand het kennismakingsbezoek tussen het bestuur van dorpsbelang Lioessens en contactwethouder Rebecca Slijver van Noardeast plaats. Naast de kennismaking stond het gesprek in het teken van verschillende ontwikkelingen.

Samenwerking met buurdorpen

Lioessens is een zelfstandig dorp, maar zoekt ook de kracht in samenwerking met andere dorpen.

De relatie met buurdorp Morra is hecht. Een gezamenlijke dorpsschool en sportvereniging zijn daarvan goede voorbeelden. Ook met buurdorp Anjum wordt de samenwerking gezocht, bijvoorbeeld op het gebied van de voetbalvereniging.

Lioessens bruist

Het dorp kent een levendige gemeenschap, met relatief veel bedrijvigheid. De inwoners profiteren daarvan, omdat het werkgelegenheid biedt. Daarnaast kent Lioessens een rijk verenigingsleven.

Er zijn gelukkig nog steeds voldoende vrijwilligers die zich inzetten voor het dorp. Een project dat die verbondenheid duidelijk illustreert is de gezamenlijke aanschaf en het opknappen van het lokale dorpscafé. Ook het opknappen van de melkfabriek wordt genoemd. Dorpsbelang is blij met de positieve grondhouding van de gemeente in dat proces.

Behoefte aan woningen

Een dringende vraag die bij Dorpsbelang leeft is: “Hoe hâlde wy de jongerein yn it doarp en dêrmei de takomst?” Woningen die vrij komen worden vaak verkocht aan mensen die niet uit Lioessens komen. Daarmee is er minder plek voor jongeren en starters die in Lioessens willen blijven wonen. Dorpsbelang wil graag dat er ook voor hen plaats in het dorp is. Er is al actie ondernomen door de werkgroep woningbouw. Onder andere door via een enquête duidelijker informatie over woonwensen op te halen en in een brainstormsessie na te denken over woningbouwlocaties. De gemeente herkent de behoefte aan woningbouw. Omdat meer dorpen in de gemeente deze wens hebben, moet er prioreiten worden gesteld. Zo gauw er ruimte is om ondersteuning te bieden, biedt de gemeente die aan.

Wethouder Slijver is blij met de kennismaking en het gesprek: "Lioessens is in doarp wêr 't it wurd 'mienskip' yn de praktyk brocht wurdt. It doarp is aktyf en ûndernimmend, sy dogge it mei syn allen en steane klear foar inoar."

De bezoeken aan de dorpen zijn een onderdeel van de nieuwe aanpak van het huidige college: de contactwethouder onderhoudt, samen met de dorpencoördinator, nauw contact met de dorpen en wijken binnen onze gemeente. Tijdens dit bezoek komen er allerlei onderwerpen aan de orde.