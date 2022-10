Zorgeloos op vakantie naar het prachtige Friesland

wo 19 oktober 2022 14.55 uur

DOKKUM - Friesland is natuurlijk bij uitstek geschikt om even heerlijk op vakantie naar toe te gaan. Niet iedereen heeft immers de behoefte om naar het buitenland te gaan. Door te kiezen voor één van de mooiste provincies van ons land, ben je verzekerd van een prachtige vakantie. Niet alleen voor een actieve vakantie kun je hier terecht, maar ook wanneer je even helemaal niets wilt doen en wilt genieten van de rust en de natuur. Om ervoor te zorgen dat jij zorgeloos op vakantie kunt, hebben we een aantal plekjes voor je, die jij tijdens je tripje naar Friesland absoluut gezien moet hebben.

Goed om te weten

Voordat je naar Friesland vertrekt, is het handig om vast wat praktische zaken te regelen. Als het goed is heb je het verblijf al geregeld, waardoor het niet noodzakelijk is om je hier nog druk over te hoeven maken. Wel is het handig om bij een lange afstand, zoals van het zuiden van Nederland naar Friesland even je auto te laten nakijken. Het kan zomaar zijn dat er wat niet in orde is, waardoor jij halverwege straks aan de kant van de weg komt te staan. Niet heel prettig dus. Daarnaast is het ook handig om te kijken of je een reisverzekering hebt, want ook dit kan je een hoop gedoe besparen wanneer je schade hebt aan bijvoorbeeld persoonlijke eigendommen.

Ga erop uit met de boot

Wil jij je hoofd even echt leeg maken en ben je gek op water? Dan zijn de Friese meren een plek waar je absoluut naartoe moet. Bij voorkeur wel wanneer de temperatuur aangenaam is, zodat je ook nog lekker kunt bijkleuren. Het leuke aan deze meren, is dat je er niet alleen kunt zeilen, maar ook de echte avonturiers er met een kano of SUP board kunnen 'varen’. Dit maakt het dat Friesland voor jong en oud geschikt is en je dus helemaal zelf kunt bepalen hoe jij deze Friese wateren wilt trotseren.

Stedentrip door Friesland

Wat de echte Fries natuurlijk het liefste op de schaatsen doet, kun jij als toerist in eigen land natuurlijk ook gewoon met de auto doen. We hebben het dan uiteraard over de bekende Friese elf steden. Het leuke is dat je dit prima in één dag kunt doen, maar er natuurlijk ook wat langer voor kunt uittrekken. Zo kun je in iedere stad op je gemak even rondlopen en de meest bijzondere plekjes bekijken. Wel is het aan te raden om je route vooraf te plannen, zodat je hier ook rekening mee kunt houden qua reistijd, maar ook met eventuele lunch en diner. Zo kun je bijvoorbeeld perfect in ieder stadje een heerlijke maaltijd nuttigen.