Wilde achtervolging in Kollum: hardleerse 19-jarige ingerekend

di 18 oktober 2022 17.31 uur

KOLLUM - Een 19-jarige automobilist zonder rijbewijs sloeg vorige week op de vlucht voor de politie in Kollum. In de nacht van woensdag op donderdag kwam hij de politie omstreeks 01.30 uur tegen op de Van Limburg Stirumweg. De inwoner van Noardeast-Fryslân dacht dat hij uit de handen van de politie kon blijven. Hij trapte het gaspedaal flink in.

De man reed vervolgens kriskras door Kollum en op sommige plekken werd er bijna 100 km/u gereden in de bebouwde kom. De jongeman reed vervolgens via de Lauwersmeerweg richting Dokkumer Nieuwe Zijlen. Hij stopte daar op de Kwelderweg toen hij zag dat er vanaf Groningen ook een politieauto hem tegemoet kwam. De man werd ter plaatse aangehouden. Voor de geconstateerde overtredingen is proces-verbaal opgemaakt.

Het was de vierde keer dat hij zonder rijbewijs werd betrapt en de tweede keer dat zijn voertuig dit jaar in beslag is genomen.