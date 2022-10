Landgoed De Klinze gaat 40 vluchtelingen opvangen

di 18 oktober 2022 17.20 uur

ALDTSJERK - Landgoed De Klinze aan de Van Sminiaweg 36 in Aldtsjerk gaat circa 40 vluchtelingen uit Oekraïne opvangen. Dat heeft het college van B&W van Tytsjerksteradiel besloten. De inwoners van het dorp zijn per brief geïnformeerd en op woensdag 26 oktober wordt er een informatieavond georganiseerd.

De Klinze wordt de komende weken gereed gemaakt voor de komst van de vluchtelingen. "Het betreft hier vooral gezinnen met kinderen. De opvang start waarschijnlijk op 14 november en zal minimaal 6 en maximaal 24 maanden duren." zo schrijft de gemeente in de brief.

Gedurende de opvangperiode zijn in het pand van De Klinze alleen de basisvoorzieningen beschikbaar. De recreatieve voorzieningen, zoals het zwembad en wellness, zijn gesloten. Het is de eerste keer dat er een locatie in Aldtsjerk beschikbaar wordt gesteld voor de opvang van vluchtelingen.